الأوقاف السنية تنفذ مشروعي الإفطار وكسوة العيد بـ63 ألف دينار المنامة في 13 يونيو / بنا / قال سعادة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية إن الإدارة نفذت ضمن مشاريعها الموسمية العديدة في شهر رمضان المبارك، مشروعي إفطار صائم وكسوة العيد، بلغت ميزانيتهما 63 ألف دينار تم تنفيذها على ٤ أقسام.



وأوضح بأنه تم تخصيص مبلغ 20 ألف دينار لمشروع إفطار الأسر البحرينية من خلال كوبون مشتريات استفادت منها 500 أسرة، كما تم تخصيص مبلغ 20 ألف دينار لموائد الإفطار الجماعي في المساجد وتجمعات الإفطار تم خلالها توزيع 20 ألف وجبة، أما ما يخص مشروع إفطار على الطريق فقد دعمت الإدارة المشروع بمبلغ 8000 دينار ساهمت من خلاله في توزيع 20 ألف وجبة إفطار على الطريق.



كما أوضح الهاجري بأن 1000 طفل استفاد ولله الحمد من مشروع كسوة العيد هذا العام، حيث تم رصد مبلغ 15 ألف دينار، ليتمكن الطفل من خلاله اختيار ما يناسبه من ملابس العيد.



وختم د. الهاجري بشكر الله وتوفيقه على إتمام هذه الحزمة المباركة من المشاريع، مؤكدا الدعم الكبير من الواقفين والمحسنين الكرام، كما شكر الجمعيات الخيرية المساهمة في تنفيذ هذه المشاريع من خلال تبني الإدارة للأسر المسجلة لديها، مثنيا على فريق العمل بقسم الأعمال الخيرية الذي قام بالإشراف على تنفيذ هذه المشاريع سائلا الله القدير أن يجزي الجميع الأجر والمثوبة منه سبحانه.



ع إ ح/ع ع



بنا 1114 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/13 - 46 : 02 PM