حميدان والسفير الامريكي يؤكدان أهمية تعزيز التعاون في مجالات العمل وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية

المنامة في 13 يونيو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان بسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى مملكة البحرين، السيد جستن هيكس سيبريل، وذلك في مكتبه بالوزارة اليوم الأربعاء.



وتناول اللقاء أهم مستجدات المشاريع والبرامج التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للارتقاء بمعيشة المواطنين عبر حزمة من البرامج التنموية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بمجالات العمل وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والبرامج والمشاريع الرائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشاد حميدان بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البحرين بالولايات المتحدة الامريكية، وما تشهده من نماء وتطور، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما تملكه الولايات المتحدة من تجربة ثرية في تطوير أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية.



من جانبه، أشاد السفير الأمريكي بالمنجزات المتحققة في المجالين العمالي والرعاية الاجتماعية، منوهاً بالمشاريع التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتعاون جميع أجهزة الحكومة لإنجاح أهداف هذا المشروع، مؤكداً أن هذا الجهد ينسجم مع ما تقوم به مملكة البحرين من جهود لحماية العمالة المحلية والوافدة على حد سواء، وتوفير كافة الحقوق والحماية القانونية لها وفق أعلى المستويات التشريعية والنظامية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1108 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/13 - 45 : 02 PM