وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفلبيني ويشيد بتنامي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين المنامة في 13 يونيو / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور أمابيل أغليوس، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بالمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدًا معاليه بتنامي علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين وما تشهده من تطور في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مستعرضًا معاليه سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه، أعرب سعادة الدكتور أمابيل أغليوس عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين من تميز على المستويات كافة، مؤكدًا حرص جمهورية الفلبين على الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع بما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1105 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/06/13 - 32 : 02 PM