بلدية الجنوبية تطلق مشروع "الايكو سكولز" في المدارس الخاصة المنامة في 13 يونيو / بنا / أطلقت بلدية المنطقة الجنوبية حملتها التوعوية التثقيفية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة في عدد من المدارس الخاصة بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع شركة "أوربيزر" للنظافة.



وشارك في الحملة مدرسة الشيخة حصة للبنات ومدرسة حوار الدولية ومدارس الإيمان والمدرسة الهندية ومدرسة بيان البحرين التي انطلقت من خلالها أولى حملات التوعية.



وتعتبر هذه الحملات النسخة الثانية استكمالا للنسخة الأولى لحملات التوعية التي أقيمت نهاية العام الماضي في المدارس الحكومية.



وتم خلال الحملات التي أقيمت على مدار شهر ابريل 2018 تقديم عدد من المحاضرات التوعوية للطلبة والطالبات عن مفاهيم النظافة وأهميتها في حياة الإنسان من خلال "الايكو باص"، وهو مشروع تثقيفي توعوي متنقل عبر حافلة مجهزة لهذه المهمة، تنتقل بين المدارس بهدف نشر مفهوم سامي وراقي بكيفية الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير النفايات وعمليات الفرز بالشكل الصحيح.



وركزت الحملة على أهم المحاور التي يجب غرسها في الطلبة للوصول لمستوى جيد من الوعي والإدراك الصحيح لمفهوم الحفاظ على البيئة، حيث تم التركيز على النظافة العامة وأهميتها، وتوضيح أهمية إعادة تدوير النفايات والفوائد التي ستعود على الفرد والمجتمع، بالإضافة للعناية بالمزروعات من خلال الاهتمام بالجانب الجمالي للمدرسة.



كما تم توزيع عدة ألعاب مسلية لتثبيت مفهوم الحفاظ على البيئة بطرق مسلية ومفيدة، ومكافئة الطلبة بمجموعة من الهدايا التي تعبر عن جمال الاهتمام بالبيئة وفوائد أعادة التدوير بأفكار بسيطة وسهلة.



وأكدت البلدية أن هذا المشروع سيستمر وسيشمل مدارس أخرى، بهدف نشر الوعي الثقافي وغرس المفاهيم البيئية بشكل جميل ومفيد من خلال الحملات التوعوية والورش والمسابقات التي ستقام في مدارس البحرين من خلال مشروع "الايكو سكولز".



ع إ ح/ع ع



بنا 1047 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/06/13 - 30 : 02 PM