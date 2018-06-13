Wednesday   13 Jun 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
سمو رئيس الوزراء يصدر تعميما بشأن عطلة عيد الفطر المبارك
2018/06/13 - 55 : 12 PM
المنامة في 13 يونيو / بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1439 هـ.
وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1439 هـ، تُعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له، وحيث ان يومي الجمعة والسبت يصادفان ضمن العطلة، فيعوض عنهما بتمديد العطلة يومين آخرين.

م.ا.ب/ع ع

بنا 0950 جمت 13/06/2018


عدد القراءات : 50         اخر تحديث : 2018/06/13 - 55 : 12 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English