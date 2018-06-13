سمو رئيس الوزراء يصدر تعميما بشأن عطلة عيد الفطر المبارك المنامة في 13 يونيو / بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1439 هـ.

وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1439 هـ، تُعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له، وحيث ان يومي الجمعة والسبت يصادفان ضمن العطلة، فيعوض عنهما بتمديد العطلة يومين آخرين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 0950 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/13 - 55 : 12 PM