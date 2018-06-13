رئيس الأوقاف الجعفرية يفتتح مسجد الشيخ حسين في السهلة المنامة في 13 يونيو / بنا / أفتتح رئيس مجلس الاوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن بن الشيخ عبدالحسين آل عصفور (مسجد الشيخ حسين) في منطقة السهلة بحضور أعضاء من مجلس الأوقاف والقائم بأعمال مدير الإدارة السيد علي ميرزا خميس وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة ومسئولي وموظفي الإدارة.

وقال رئيس مجلس الاوقاف الجعفرية أن هذا المسجد يعد من أوائل المساجد التي صممت في عهد المجلس الحالي لإدارة الأوقاف الجعفرية، حيث كانت الانطلاقة الأولى بعد مضي شهرين تقريباً من تسلم دفة إدارة الأوقاف الجعفرية نتيجة اجتماعات مثمرة مع المهندس أحمد العالي اثمرت عن ظهور أول تصميم لهذا المسجد.



وأوضح آل عصفور أن الفكرة المعمارية لهذا المسجد ترتكز على تصميم عصري مبتكر لأول بذرة تهدف الى تأسيس عمارة إسلامية بحرينية حديثة تجمع بين الإرث القديم والذوق العصري الحديث وأهم العناصر الهندسية فيه أنه يستغل تمام الأرض المبني عليها ويوفر أقصى قدرة استيعابية في الطابقين الأرضي والعلوي يمكن تخصيص الأرضي للرجال والعلوي للنساء، وشيد في فترة قياسية وبأقل كلفة، ويتميز مبناه بالعزل الحراري العالي الذي يبلغ سبعين بالمائة مما يضفى اعتدال الجو داخله طيلة فترات السنة ويقلل كلفة التبريد في فصل الصيف، وكذلك يتميز متانة وقوة بنائه بالعمر الافتراضي الذي يعمر أكثر بكثير مما هو متعارف عليه في المباني التقليدية في البحرين.



كما يعتبر المسجد أيضاً أول مسجد يتبع الأوقاف الجعفرية يغلف من الداخل والخارج بالكامل بالجرانيت ضمن حملة إعمار 900 مسجد ومأتم ومقبرة، والذي يتميز بسهولة التنظيف وجمال هيبة المنظر وقلة الحاجة لأعمال الصيانة الدورية، ويفرحنا انه قد اصبح معلماً شامخاً بالرغم من تواضع حجمه في واجهة هذه المحلة المطلة على الشارع الرئيسي في المنطقة.



وقال آل عصفور "لقد اعتمدنا تصميم هذا المسجد ليكون نمطياً يتكرر في أكثر من مكان مضافاً لنماذج أخرى كخيارات حسب ملاءمة اشتراطات المنطقة العمرانية والهندسية كمسجد الإمام علي في قرية سماهيج ضمن سلسلة بدائع العمارة الإسلامية الحديثة التي تؤسس لعمارة إسلامية بحرينية معاصرة".

وكشف بأن الإدارة تواصل الاطلاع على أحد تقنيات البناء فضلاً عن ابتكار طرق هندسية في بناء مساجد تعتمد في بناء جدرانها على نظام صفائح انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بشكل مباشر بدل وضعها على سطح المبنى.



وأكد أن الإدارة ماضية قدماً في مشروع اعمار دور العبادة الذي دشناه بمناسبة مرور تسعين عاماً على تأسيس إدارة الأوقاف الجعفرية سنة 1927م في عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وتشجيع المتبرعين للإسهام والمشاركة في مشاريع الاعمار وإعادة بناء المساجد القديمة المتصدعة الآيلة للسقوط بعد الحصول على عروض من شركات تخفض كلفة الإنشاء وبمواصفات ممتازة وتتوافق مع الاشتراطات الفنية والمعمارية في مملكة البحرين.





ع إ ح/و.ش



بنا 0923 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/13 - 37 : 12 PM