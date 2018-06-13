فوز 3 طلاب في مسابقة عرض المواهب السنوية بجامعة الخليج العربي المنامة في 13 يونيو/ بنا / نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الخليج العربي، للعام السادس على التوالي تحت رعاية سعادة رئيس الجامعة الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي مسابقة عرض المواهب الطلابية بعنوان "Agu’s got talent" بمركز الاميرة الجوهرة للطب الجزيئي والأمراض الوراثية.

وفازت الطالبة دلال ناصر في المركز الأول في المسابقة، فيما حقق الطالب عبدالرحمن العنزي في المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب الطالبة ماجدة صديق.



وشارك في المسابقة 12 طالبا من جامعة الخليج العربي والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية، تم اختيارهم كأفضل المشاركات من خلال الأداء التجريبي قبيل انطلاق المسابقة، إذ تعددت المواهب المشاركة تنوعت بين العزف الموسيقي والغناء والشعر والرسم.



وأوضح عميد شؤون الطلبة بجامعة الخليج العربي د. عبدالرحمن إسماعيل حرص الجامعة على دعم تنظيم عرض المواهب الطلابية بشكل سنوي في إطار تشجيع طلبتها على صقل مواهبهم، والتواصل مع مجتمعهم الخليجي بما يعكس صورة مشرفة لطلبة الطب الذين استطاعوا إثبات تميزهم في مجالات فنية بعيدة عن مجال اختصاصهم، والتي شملت مجال الخطابة والشعر، والعزف على الآلات الموسيقية والغناء، وألعاب خفة اليد، والعروض الاستعراضية، والعروض المسرحية، لافتا إلى أهمية دعم الطلبة في تنظيم مختلف البرامج التي تساعد على تطوير مهاراتهم سواء في الجانب الفني أو الاجتماعي أو الرياضي، كما الجانب العلمي بما يسهم في تعزيز التواصل فيما بينهم، وتنمية حسهم القيادي، ويعزز دورهم في خدمة المجتمع.



ومن جانبها، أكدت المشرفة الاجتماعية بعمادة شئون الطلبة عائشة السبيعي المشرفة على تنظيم المسابقة أهمية هذه المسابقة السنوية التي تلقى شعبية كبيرة من قبل الطلبة الذين سارعوا بشكل حماسي في هذا العام إلى إظهار مواهبهم الكامنة والتي جاءت على هيئة مشاركات كثيرة مما أدى إلى إلغاء بعض المشاركات لحصرها إلى أفضلها، موضحة أن هذه الفعاليات تهدف إلى تنمية المواهب لدى طلبة الطب والدراسات العليا وتخفيف الضغوطات وكسر الروتين بعيدا عن أجواء الدراسة.



ويشار إلى أن لجنة التحكيم تكونت من عدد من منسوبي جامعة الخليج العربي منهم الدكتور عامر الأنصاري الأستاذ المساعد من كلية الطب والعلوم الطبية، والدكتورة هدى الهندال الأستاذ المشارك في قسم تربية الموهوبين بجامعة الخليج، والأستاذ محمد الماجد المشرف على قسم الدراما من قسم اللغة الإنجليزية.



ع إ ح/و.ش



بنا 0832 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/13 - 36 : 11 AM