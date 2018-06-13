الصالح تبحث مع السفير الأمريكي صياغة مذكرة تعاون بين الطرفين في المجال الصحي المنامة في 13 يونيو / بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح بمكتبها بديوان الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة سعادة السيد جستن هيكس سيبيريل، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الصحي، بحضور مستشارة التخطيط بمكتب وزيرة الصحة حصة الدرازي.

وفي بداية اللقاء رحبت الصالح بالسفير الأمريكي، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وخصوصاً في المجال الصحي، مبينة مدى الاهتمام والدعم المتواصل الذي توليه حكومة البحرين للقطاع الصحي وذلك من خلال دعمها الكبير لهذا القطاع وحرصها على وصول كافة الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بجودة عالية، مما حقق العديد من المنجزات في المجال الصحي، وكفاءة نظم الرعاية الصحية الأولية والثانوية والكوادر البحرينية المؤهلة التي تعمل بمختلف هذه المرافق، إلى جانب العمل على مواكبة أحدث التطورات الطبية في مختلف التخصصات من خلال برامج التدريب المتعددة التي تواكب تطوير الخدمات.



كما تم التباحث حول إمكانية صياغة مذكرة تعاون بين الطرفين في المجال الصحي تعنى بالتدريب وبناء القدرات البحرينية في التخصصات الطبية ومجال البحوث الطبية مثل السرطان وبعض الأمراض المستعصية والمعقدة، وكذلك الاستفادة من الخبرات الأمريكية في برنامج الطبيب الزائر.



وفي ختام اللقاء، أعربت وزير الصحة عن تمنياتها للسفير الأمريكي بالتوفيق في مهام عمله الدبلوماسية بما يصب في صالح تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية عن شكره وتقديره للصالح على الترحيب والحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكداً استعداده التام لتعزيز التعاون القائم والتنسيق المشترك، متمنياً لوزارة الصحة والقطاع الصحي في المملكة المزيد من التقدم والازدهار.









أ.ا.ش/و.ش



بنا 0747 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/13 - 06 : 11 AM