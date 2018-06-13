اصابة 8 فلسطينيين بالاختناق والرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الأمعري رام الله في 13 يونيو/ بنا / أصيب ثمانية فلسطينيين على الأقل بالاختناق والرصاص الحي، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الأمعري بمدينة البيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر لوكالة الانباء الفلسطينية "إن حصيلة مواجهات الأمعري هي 3 إصابات بالرصاص الحي بالأرجل، واصابتان بالرصاص المغلف بالمطاط، بينها واحدة في البطن، الى جانب اصابة ناجمة عن شظية، وأخرى لسيدة ناجمة عن تعرضها للضرب من قبل قوات الاحتلال.

وكان عشرات الشبان قد تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت الأطراف الشرقية لمدينة البيرة، بعد أن كانت اقتحمت مخيم الأمعري، حيث أطلق الجنود الرصاص الى جانب القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.



و.ش



بنا 0715 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/13 - 18 : 10 AM