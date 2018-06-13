الناخبون في كوريا الجنوبية ينتخبون اليوم المجالس المحلية والتكميلية البرلمانية سيؤول في 13 يونيو/ بنا / توجه الناخبون في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الى صناديق الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية والانتخابات التكميلية البرلمانية التي ينظر إليها على أنها استفتاء حول إدارة الرئيس الليبرالي مون جيه إن.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن لجنة الانتخابات الوطنية ان نحو 42 مليون ناخب بدأوا بالتصويت في 14134 مركز اقتراع منذ الساعة السادسة صباحا، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة السادسة مساءً.



ونقلت الوكالة ايضا عن لجنة الرقابة الانتخابية إن 7.7 % من جميع الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة التاسعة صباحا.







و.ش



بنا 0641 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/06/13 - 51 : 09 AM