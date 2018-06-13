وزير الاعلام اليمني: استعادة ميناء الحديدة سيجبر المليشيا الحوثية على الجلوس على طاولة الحوار

الرياض في 13 يونيو/ بنا / أكد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني أن استعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران سيسهم بشكل فعال في التخفيف من حدة المعاناة الانسانية المتفاقمة في اليمن.

وقال الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "ان المليشيا الحوثية عمدت منذ سيطرتها على ميناء الحديدة إلى نهب ايراداته وتوريدها لصالح نافذين في المليشيا، بالإضافة إلى استخدام تلك الايرادات في تمويل انقلابها على الحكومة الشرعية وحروبها التي قوضت العملية السياسية واضرت بالنسيج الاجتماعي وراح ضحيتها الاف المدنيين الأبرياء".



وأشار الارياني إلى أن ميناء الحديدة استغل من قبل المليشيات منذ انقلابهم على السلطة في تهريب الاسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية الايرانية التي وجهت نحو المدن اليمنية وهددت أمن وسلامة أراضي الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.

وأوضح ان المليشيا الحوثية لم تأبه ابداً بحياة المدنيين وما يعانونه من أوضاع اقتصادية ومعيشية وإنسانية صعبة ،وتاجرت بقوت الناس ومعاناتهم، بالإضافة إلى قيامها بنهب جزء كبير من المساعدات الانسانية وتوزيعها لاتباعها وبيع جزء آخر في الاسواق المحلية.



وأكد أن تحرير مدينة الحديدة سيسهم في اجبار المليشيا الحوثية على الجلوس على طاولة الحوار والدفع بالعملية السياسية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وبما من شأنه وضع حد نهائي لمعاناة المدنيين جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.



واشار إلى أن استعادة الساحل الغربي وتأمين ميناء الحديدة سيساهم في وقف التهديدات الارهابية للملاحة الدولية في البحر الاحمر وتأمين ممرات آمنة للمساعدات الدولية واعمال الاغاثة الانسانية ليستفيد منها المواطنين في كافة المناطق بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وحذر وزير الاعلام مليشيا الحوثي الايرانية من محاولة الاضرار بسلامة الميناء ومنشآته، محملا قيادات المليشيا المسئولية الكاملة عن أي استهداف للميناء او اضرار ونهب لمحتوياته.



و.ش



بنا 0451 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/06/13 - 23 : 08 AM