مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 13 يونيو /بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



جلالة ملك البلاد المفدى يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية الفلبين.



جلالة الملك يتلقى برقيات تعزية من القيادة الكويتية في وفاة الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة



جلالة الملك المفدى يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله البلاد لتقديم التعازي.



صحيفة اليوم السابع المصرية تثني على تصديق جلالة الملك المفدى على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتؤكد أن جلالته حصن الحقوق السياسية بالمملكة.



سمو رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مجلة (نيوزويك) الأمريكية ويؤكد عمق الاتصالات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة.



سمو رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تفعيل التواصل البناء بين مختلف مكونات المجتمع .



​​سمو ولي العهد يتلقى المزيد من البرقيات المعزية بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة من الدول الشقيقة.



سمو ولي العهد يلتقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك.



سمو ولي العهد وبحضور سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد يستقبل المعزين بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة.



بتكليف من سمو رئيس الوزراء .. الشيخ محمد بن راشد والشيخ عبدالله بن راشد يستقبلان الشيخ نهيان بن مبارك.



سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل السفير الالماني بمناسبة انتهاء فترة عمله .



وصول الشيخة حصة صباح السالم الصباح لتقديم التعازي في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة.



وصول سمو الشيخة شما بنت زايد آل نهيان لتقديم التعازي في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة.



​سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن سلمان يلتقيان معالي الشيخ نهيان بن مبارك وعدد من الشيوخ بدولة الإمارات.



خلال ترؤس سموه لاجتماع اللجنة الأمنية.. سمو محافظ الجنوبية: الحفاظ على أمن أهالي الجنوبية يقع على رأس قائمة أولويات المحافظة.



الشيخ فهد ناصر الصباح يقدم التعازي في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة.



سفارة مملكة البحرين بواشنطن بالتعاون مع جمعية الصداقة البحرينية الأمريكية تنظم مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان الكريم.



في إطار مشروع إعداد التقرير الوطني لتغير المناخ.. جامعة الخليج العربي تختتم ورشة (نظام بدائل الطاقة طويل الأمد).



التعليم العالي يبدأ المرحلة الثانية من الاعتماد الأكاديمي المؤسسي.



وزارة شئون الإعلام تنعى الموظف عبدالنبي الفردان أحد أقدم الخبرات من مصوري تلفزيون البحرين.



السفير الأمريكي لدى مملكة البحرين يؤكد دعم الولايات المتحدة لجهود المملكة الريادية في مكافحة الاتجار وحماية العمالة.



اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تشيد خلال اجتماعها برئاسة معالي وزير الداخلية بمؤشرات نجاح الخطة الوطنية.



مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة التنمية الريفية في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان.



أشاد بدور الكوادر الوطنية في تطوير البحث العلمي والحركة الثقافية.. وزير الإعلام يتسلم نسخًا من رسائل ماجستير في الإعلام وإصدارات أدبية ووثائقية.



مطار البحرين الدولي يدعو المسافرين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك بالتواجد المبكر في المطار.



خلال الاحتفال بتحري ليلة القدر.. وزير العدل: البحرين تتخذ من الإسلام مبادئه وقيمه السامية.



لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها العادي الثالث عشر.



الوزير ميرزا يستقبل عضو مجلس الشورى نانسي خضوري.



النائب العام يستقبل الصحفي سيد عبدالقادر محمد.



أصول احتياطي الأجيال يرتفع إلى 729.7 مليون دولار: اسـتـثـمـار هـذه الأمـوال يـحـقـق عـائـدا 7.5%.



بحسب تقرير حديث لإرنست ويونغ.. المنامة شهدت أعلى زيادة في نسب الإشغال الفندقي في منطقة (مينا).



صحيفة سويسرية في تقرير ميداني من طهران ومشهد: الأوضاع الملتهبة في إيران تنذر باندلاع ثورة وشيكة.



ترحيب دولي واسع بنتائج قمة سنغافورة..قمة كيم وترامب التاريخية.. توقيع وثيقة "تطوي صفحة الماضي".



تحت رعاية ناصر بن حمد... اليوم ختام بطولة فيصل بن حمد لكرة قدم الصالات.



نائبا رئيس اتحاد الكرة يشاركان في الاجتماعات الدولية والآسيوية.











خ.أ



بنا 0156 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/13 - 02 : 05 AM