الطقس في مملكة البحرين اليوم حسن لكنه حار خلال النهار المنامة في 13 يونيو/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأربعاء سيكون بمشيئة الله حسن ولكنه حار خلال النهار.







الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 43 درجة مئوية .. والصغرى : 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 % الصغرى 15%.



شروق الشمس: 04:44 صباحا غروب الشمس 06:31 مساءا











خ.أ



بنا 0315 جمت 13/06/2018





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