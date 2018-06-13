الطقس في مملكة البحرين اليوم حسن لكنه حار خلال النهار

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2018/06/13 - 40 : 04 AM
المنامة في 13 يونيو/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأربعاء سيكون بمشيئة الله حسن ولكنه حار خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة : العظمى 43 درجة مئوية .. والصغرى : 30 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 75 % الصغرى 15%.
شروق الشمس: 04:44 صباحا غروب الشمس 06:31 مساءا
خ.أ
بنا 0315 جمت 13/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/13 - 26 : 06 AM