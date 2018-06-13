الرئيس الامريكي يعلن: قمة سنغافورة ساهمت بتجنيب العالم "كارثة نووية"

هونولولو في 13 يونيو/بنا/ أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب "ان القمة التاريخية التي جمعته في سنغافورة الثلاثاء بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون ساهمت في تجنيب العالم كارثة نووية".



وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "العالم خطا خطوة كبيرة الى الوراء (مبتعدا) عن كارثة نووية محتملة".



وأضاف "لا مزيد من عمليات اطلاق الصواريخ او التجارب النووية او الابحاث! الرهائن عادوا إلى الوطن وهم مع عائلاتهم. شكرا ايها القائد كيم، يومنا سويا كان تاريخيا!".







خ.أ



بنا 0109 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/13 - 21 : 04 AM