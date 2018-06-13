زلزال شدته 6 درجات وقع قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية سومطرة في 13 يونيو/بنا/ ضرب زلزال شدته 6 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لم ترد تقارير أولية عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان قريبا من السطح وعلى مسافة 246 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من بادانج في سومطرة، ولم يصدر مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي، ومقره هاواي، أي تحذيرات حتى الآن، وفي وقت لاحق خفضت هيئة المسح الجيولوجي شدة الزلزال إلى 5.8 درجة.



خ.أ



بنا 0011 جمت 13/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/13 - 35 : 03 AM