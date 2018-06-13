كيم جونغ: نزع السلاح النووي رهن بوقف العداء بين واشنطن وبيونغ يانغ سيول في 13 يونيو/بنا/ أفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاربعاء ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يعتبر بعد القمة التاريخية التي جمعته في سنغافورة الثلاثاء بالرئيس الاميركي دونالد ترامب أن نزع السلاح النووي لبلاده رهن بوقف كل من واشنطن وبيونغ يانغ انشطتهما العدائية تجاه الطرف الآخر.

وأوردت الوكالة أن "كيم جونغ-أون قال إنه من أجل إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي يتعيّن على كلا البلدين أن يتعهدا الامتناع عن الانشطة العدائية، لكي يفهم كل منهما الآخر".



خ.أ



بنا 2316 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/13 - 44 : 02 AM