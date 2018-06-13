​​سمو ولي العهد يتلقى المزيد من البرقيات المعزية بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة من الدول الشقيقة المنامة في 13 يونيو/بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المزيد من برقيات التعزية والمواساة بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله، فقد تلقى سموه حفظه الله برقيات تعزية ومواساة من معالي الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بجمهورية السودان الشقيقة، وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان الشقيقة، و معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة الدكتور الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، حيث أعربوا في برقياتهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله، داعين المولى العلى القدير أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.





ن.ع/خ.أ



بنا 2137 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/13 - 30 : 01 AM