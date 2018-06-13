بتكليف من سمو رئيس الوزراء .. الشيخ محمد بن راشد والشيخ عبدالله بن راشد يستقبلان الشيخ نهيان بن مبارك المنامة في 13 يونيو/ بنا / بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، استقبل الشيخ محمد بن راشد ال خليفة والشيخ عبدالله بن راشد ال خليفة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي اليوم في زيارة أخوية لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة طيب الله ثراها.



وقد أعرب الشيخ محمد بن راشد ال خليفة والشيخ عبدالله بن راشد ال خليفة عن ترحيبهما بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والوفد المرافق له. واشادا بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة.



ن.ع/م.ح.



بنا 2120 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/13 - 35 : 12 AM