خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية الامارات مكة المكرمة في 13 يونيو / بنا / استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم في مكة المكرمة وزير خارجية دولة الامارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة أنباء الامارات ان سمو الشيخ عبدالله بن زايد أكد خلال المقابلة على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين. ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على الجهود الكبيرة التي تقوم به المملكة العربية السعودية لتوفير كافة وسائل الراحة والرعاية لضيوف بيت الله الحرام من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.



وأشاد وزير خارجية الامارات بالتزام المملكة العربية السعودية الراسخ بنصرة قضايا العالم الإسلامي ومبادراتها الهادفة إلى التضامن مع المسلمين ورعاية أحوالهم.





م.ح.



بنا 2117 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/06/13 - 01 : 02 AM