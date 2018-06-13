وصول سمو الشيخة شما بنت زايد آل نهيان لتقديم التعازي في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة المنامة في 13 يونيو/ بنا / وصل إلى البلاد اليوم كل من سمو الشيخة شما بنت زايد آل نهيان، وسمو الشيخة شما بنت خليفة بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدمن التعازي والمواساة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وإلى أفراد العائلة المالكة الكريمة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله.



وقد أعربن عن خالص تعازيهن وبالغ مواساتهن في وفاة الفقيدة الراحلة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



ن.ع/م.ح.



بنا 2116 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/13 - 29 : 12 AM