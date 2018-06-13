​سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن سلمان يلتقيان معالي الشيخ نهيان بن مبارك وعدد من الشيوخ بدولة الإمارات ​المنامة في 13 يونيو/ بنا / التقى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بقصر الرفاع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والشيخ محمد بن سرور آل نهيان، والشيخ زايد بن سرور آل نهيان، والشيخ علي بن عبدالرحمن النعيمي، والشيخ علي بن محمد النعيمي بحضور معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد، وسعادة الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة، حيث قدموا التعازي في صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله​، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



وقد أعرب سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد عن بالغ شكرهما وتقديرهما على تعازيهم ومواساتهم، مشيدين بعمق ما يربط مملكة البحرين بدولة الامارات العربية من أواصر المحبة ووشائج القربى.

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ن.ع/خ.أ



بنا 2135 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/13 - 39 : 12 AM