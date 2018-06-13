سمو ولي العهد وبحضور سمو الشيخ عيسى وسمو الشيخ محمد يستقبل المعزين بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة المنامة في 12 يونيو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة ومعالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد وسعادة الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة في قصر الرفاع اليوم التعازي والمواساة بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومن معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة وجموع من المواطنين. داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.



وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقدير للجميع على مشاعرهم النبيلة في هذا المصاب.



ن.ع/م.ح.



بنا 2101 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/13 - 10 : 12 AM