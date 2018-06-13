الشيخ فهد ناصر الصباح يقدم التعازي في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة المنامة في 12 يونيو / بنا / التقى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بمجلس العزاء بقصر الرفاع الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح حيث قدم التعازي والمواساة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد والى سعادة الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة وإلى أفراد العائلة المالكة الكريمة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله. داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



ن.ع/م.ح.



بنا 2101 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/13 - 09 : 12 AM