سمو ولي العهد يلتقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك المنامة في 12 يونيو/ بنا / التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث اعرب عن خالص تعازيه ومواساته لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ولصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وللعائلة المالكة الكريمة بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله.



وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على مشاعره الصادقة والنبيلة التي تجسد عمق ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة داعيا سموه الله ان يحفظ دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ويحقق لها المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.



ن.ع/م.ح.



بنا 2054 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/13 - 08 : 12 AM