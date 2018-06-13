السيطرة على حريق بسكن للعمال في أحد معسكرات الجيش الكويتي دون وقوع اصابات الكويت في 12 يونيو/ بنا / أعلن الجيش الكويتي السيطرة على حريق اندلع بسكن للعمال اليوم في أحد معسكراته دون اصابات.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان بهذا الخصوص انه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في عدد من المباني التابعة لسكن عمال إحدى شركات المقاولات التي تقوم ببناء مصنع للذخيرة في معسكر السلاح والذخيرة التابع للجيش الكويتي بمنطقة الجليعة.



وأضاف البيان انه تمت السيطرة على الحريق في زمن قياسي دون وقوع أي إصابات بشرية وذلك بمشاركة إطفاء الجيش والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية، وأنه جاري التحقيق بالحادثة لمعرفة اسبابه.





م.ح./ع ذ



بنا 2017 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/12 - 25 : 11 PM