سمو الشيخ محمد بن زايد يبحث مع الرئيس اليمني العلاقات المشتركة وتطورات الاوضاع على الساحة اليمنية أبوظبي في 12 يونيو / بنا / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات بأبوظبي اليوم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وذكرت وكالة انباء الامارات انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بفضل الله تعالى وبتضحيات جنوده البواسل في ميادين العز والشرف أكثر قوة وتقدما وإنجازا في اليمن لبسط الاستقرار وحفظ الأمن وتحرير الأرض من أجل أن يبدأ اليمن الشقيق مرحلة جديدة من السلام والبناء والتنمية بتكاتف أبنائه المخلصين.

من جانبه أشاد الرئيس اليمني بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساهمات دولة الإمارات الكبيرة في مساندة بلاده، مثمنا جهود دولة الإمارات ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني.





ع ذ



بنا 2016 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/12 - 25 : 11 PM