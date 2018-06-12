جلالة الملك المفدى يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله البلاد لتقديم التعازي المنامة في 12 يونيو/ بنا / كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة أخوية لتقديم التعازي بوفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة رحمها الله ، كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



ورحب جلالة الملك المفدى بأخيه جلالة العاهل الأردني، مؤكداً عمق العلاقات البحرينية الأردنية وامتدادها التاريخي وما تمثله من تواصل دائم وتنسيق مشترك على مختلف المستويات ، فيما أعرب العاهل الأردني عن اعتزاز الأردن قيادةً وشعباً بروابط الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة الذي تجمعه بمملكة البحرين.



وقد تلقى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الرفاع بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خالص تعازي ومواساة اخيه صاحب الجلالة عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة بوفاة الفقيدة الراحلة رحمها الله كما عزى جلالة العاهل الأردني كبار افراد العائلة المالكة الكريمة وابناء الفقيدة واشقائها ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وان يحفظ جلالة الملك المفدى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وأن يديمه عزاً وذخراً للمملكة وشعبها العزيز.



وأعرب صاحب الجلالة الملك المفدى عن تقديره لجلالة العاهل الأردني على مشاعره الطيبة والنبيلة المجسدة للروابط الوثيقة والعلاقات الراسخة التي تجمع بين المملكتين والشعبين الشقيقين ، متمنياً لجلالته دوام الصحة والسعادة.

وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله و رعاه في مقدمة مودعي أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدى مغادرته البلاد كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.



ن.ع/ع ذ



بنا 2006 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/06/12 - 24 : 11 PM