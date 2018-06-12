وزارة شئون الإعلام تنعى الموظف عبدالنبي الفردان أحد أقدم الخبرات من مصوري تلفزيون البحرين المنامة في 12 يونيو / بنا / تنعى وزارة شئون الاعلام الموظف عبدالنبي الفردان أحد أقدم الخبرات الفنية من مصوري التلفزيون الذي انتقل الى جوار ربه اليوم .



واذ ترفع وزارة شئون الإعلام تعازيها الى أهالي الفقيد وجميع الموظفين بوزارة شئون الاعلام، تشيد في الوقت ذاته بما تركه الفقيد الراحل من بصمات واضحة في مجال التصوير التلفزيوني حيث كان من المصورين المتميزين ومن ذوي الخبرة، التي اكتسبها عبر خدمته الطويلة بتلفزيون البحرين وكان خلالها مثالا لدماثة الخلق والتعاون اكسبته حب زملائه ورؤسائه في العمل .



وتتقدم وزارة شئون الإعلام بخالص تعازيها الى ذوي الفقيد سائلة المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله الصبر والسلوان .



وإنا لله وإنا اليه راجعون .



ع ذ



بنا 1903 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/12 - 24 : 10 PM