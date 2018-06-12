أمير الكويت وملك الأردن يبحثان آخر المستجدات الإقليمية والدولية الكويت في 12 يونيو/ بنا / استقبل أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والوفد الرسمي المرافق له بمناسبة زيارته الحالية للكويت.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية انه تم خلال اللقاء بحث أهم القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما تم تبادل الأحاديث التي عكست عمق العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويعزز العمل العربي المشترك وأهمية التنسيق الثنائي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.





م.ح./ع ذ



بنا 1651 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/12 - 00 : 08 PM