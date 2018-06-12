مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة التنمية الريفية في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان المنامة في 12 يونيو / بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة التنمية الريفية في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الآثم الذي يستهدف ترويع الآمنين.



وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جهودها لمكافحة الإرهاب، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي يرفض كل صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تكاتف جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الآفة الخطيرة ومسبباتها.



ن.ع/م.ح.



بنا 1610 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/12 - 22 : 07 PM