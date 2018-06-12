أشاد بدور الكوادر الوطنية في تطوير البحث العلمي والحركة الثقافية.. وزير الإعلام يتسلم نسخًا من رسائل ماجستير في الإعلام وإصدارات أدبية ووثائقية المنامة في 12 يونيو / بنا / أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بجهود الكوادر الوطنية الشابة في رفع مؤهلاتهم العلمية وتطوير البحث العلمي، وإسهاماتهم المتميزة في إثراء الحركة الثقافية والفنية والمعرفية، بما يواكب مسيرة الإصلاحات والإنجازات التنموية والحضارية الشاملة والمتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



جاء ذلك لدى استقبال سعادة الوزير في مكتبه اليوم عددًا من الباحثين والشعراء والناشرين، والذين أهدوا سعادته نسخًا من رسائل الماجستير والكتب والمطبوعات والإصدارات الأدبية والوثائقية، حيث أشاد سعادته بإسهاماتهم البحثية والفكرية، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والمهنية.



حيث تسلم سعادة الوزير، لدى استقباله الباحث جاسم عبدالكريم التميمي، نسخة من رسالة الماجستير في العلاقات العامة واستراتيجيات الاتصال، والتي حصل عليها من جامعة ليدز بكت البريطانية بعنوان: "خبرات ممارسي العلاقات العامة في البحرين مقارنة مع المفاهيم الغربية للعلاقات العامة – دراسة حالة بوزارة التربية والتعليم".



كما استقبل وزير شؤون الإعلام الباحث محمد سيف هاشم الأنصاري، والذي أهدى سعادته نسخة من رسالة الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة، والتي حصل عليها من الجامعة الأهلية بمملكة البحرين بعنوان: "اتجاهات الشباب الخليجي نحو مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي".



وتسلم وزير شؤون الإعلام، لدى استقباله الباحثة الحقوقية شيخة أحمد العليوي، نسخة من كتابها بعنوان: "حق الإنسان في بيئة سليمة في النظام الدستوري البحريني"، والذي يأتي ضمن سلسلة الدراسات والمطبوعات الصادرة عن معهد البحرين للتنمية السياسية، مؤكدًا سعادته دعم المعهد للكوادر الوطنية في مجال البحث العلمي، وتحفيزهم على معالجة القضايا والموضوعات السياسية والقانونية في إطار الحرص على تعميق الوعي الوطني، سياسيًا وحقوقيًا.



واستقبل سعادة الوزير الشاعرة والكاتبة ريم الحمادي، والتي أهدت سعادته نسخة من ديوانها الشعري بعنوان: (ريميات)، ويتضمن مجموعة من القصائد المنوعة باللهجة العامية، مشيدًا سعادته بإسهاماتها في تأليف القصص القصيرة المترجمة، والقصاصات الشعرية، وكتابة مجموعة من النصوص الغنائية باللهجة العامية.



وفي ختام لقاءاته، استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام السيد محمد بوحسن الرئيس التنفيذي لشركة الوراقون للنشر بمملكة البحرين، والذي أهدى سعادته مجموعة من المطبوعات والإصدارات المتخصصة للشركة في مجال توثيق التراث الخليجي والعربي، مثمنًا سعادته حرص الشركة على دعم الحركة الثقافية والفنية، وتسليط الأضواء على أبرز المعالم الحضارية والعمرانية والسياحية العريقة في مملكة البحرين والدول العربية والإسلامية.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1354 جمت 12/06/2018





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