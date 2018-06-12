مطار البحرين الدولي يدعو المسافرين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك بالتواجد المبكر في المطار المنامة في 12 يونيو / بنا / دعت شركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي السادة المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك الى ضرورة التواجد قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم وذلك تجنبًا لأي تأخير، تحسباً للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



كما نوهت إلى أنه بإمكان المسافرين عبر مطار البحرين استخدام المواقف الواقعة خلف (فندق الموفنبيك) والمواقف الإضافية للسيارات في منطقة قلالي والتي تتسع لحوالي 4000 سيارة، بالإضافة الى مواقف السيارات A مقابل مبنى المسافرين. وتوفر خدمة الحافلات المتجولة مجانًا لرواد المطار لنقل المسافرين بين موقف السيارات ومبنى الركاب بصفة منتظمة كل 30 دقيقة.



ودعت شركة مطار البحرين جميع المسافرين بركن سياراتهم في المناطق المخصصة ضمن أراضي مطار البحرين الدولي والامتناع عن ركنها بجانب الطرق العامة.



وأكدت شركة مطار البحرين التزامها بالحفاظ على أعلى مستوى من الفعالية التشغيلية وحرصها على جودة الخدمات التي تقدمها في عملياتها كافة، وتقدمت بالشكر الى مسافريها على حسن تعاونهم.



وخصصت للاستفسارات والمساعدة، الاتصال على هاتف رقم 36022075 973+.









ع إ ح/م.ح.



بنا 1332 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/12 - 37 : 04 PM