جامعة البحرين تواصل إجراء المقابلات الشخصية للطلبة الراغبين في الالتحاق بها المنامة في 12 يونيو / بنا / تواصل جامعة البحرين إجراء المقابلات الشخصية للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2018 /2019 خلال الأسبوع الجاري.



وبدأت المقابلات الشخصية التي تعد أحد شروط القبول في الجامعة يوم الأحد الماضي الموافق 10 يونيو وتستمر إلى يوم الخميس 14 يونيو ، وتشارك في إجراء المقابلات 56 لجنة أكاديمية تضم نحو 600 عضو هيئة تدريس.



ويعتمد القبول في برامج الجامعة الأكاديمية على المعدل التنافسي الذي يتكون من: معدل الثانوية العامة بواقع 70%، ونتيجة اختبار القدرات العامة بواقع 15%، والمقابلات الشخصية بواقع 15%.



وتختبر مدى دافعية الطالب للدراسة والاتجاه نحو التخصص، وسماته الشخصية، وثقته بنفسه، ومعلوماته العامة، حيث تكشف هذه الجوانب قدرات الطالب وقابليته للانخراط في الحياة الجامعية، وفي تخصصه الأكاديمي.



وجرت المقابلات خلال الأيام الماضية بسلاسة في ظل تعاون الطلبة وأولياء أمورهم.



ويؤدي جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة المقابلة باعتبارها معياراً من معايير القبول وأداة لمعرفة إمكانات الطالب ومدى جاهزيته علميًّا ومعرفيًّا وذهنيًّا للانخراط في البرنامج الأكاديمي الذي يناسبه.



وكانت عمادة القبول والتسجيل قالت إن الطلبة سيعرفون مواعيد المقابلات بواسطة رسائل نصية تصلهم، داعية إلى عدم استقاء أية معلومات من مصادر غير رسمية.



وأوضحت أن بإمكان المتقدمين معرفة موعد المقابلة أيضاً من خلال الدخول إلى الرابط:sis.uob.edu.bh على الموقع الإلكتروني للجامعة، ثُمَّ الضغط على اختيار (المتقدم Applicant)، ثمَّ إدخال الرقم الجامعي في خانة(Username )، ثمَّ إدخال الرقم الشخصي في خانة ( Password)، أو من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية Bahrain.bh.



ونبهت عمادة القبول والتسجيل جميع الطلبة المتقدمين بضرورة أن يحضروا معهم إفادة التخرج ونتيجة الفصل الدراسي (الثاني 2017/2018م)، ونسخة من جواز السفر (مع إحضار أصل الجواز، أو أصل البطاقة الذكية) في يوم إجراء المقابلة الشخصية؛ إذْ تُعَدُّ وثيقةُ الهويةِ شرطًا لدخول المقابلة، بالإضافةِ إلى أصل شهادات المستوى في اللغة الإنجليزية IELTS وTOEFL (بالنسبةِ للطلبة حاملي تلك الشهادات).



يذكر أن الجامعة تشترط في المتقدم بطلب الالتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى فيها عدة شروط، من أهمها: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (70%)، وألا يكون قد مضى على حصوله على الشهادة المؤهلة للقبول مدة تزيد عن سنتين دراسيتين، وأن يجري المقابلة الشخصية، واختبار القدرات العامة، وأن يكون مؤهلاً للدراسة باللغة التي يُدَرس بها البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في الالتحاق به، وأن يكون لائقاً طبياً حسب طبيعة ذلك البرنامج، وأخيراً أن يكون حسن السيرة والسلوك.



خ.ب/ع ع



بنا 1230 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/12 - 36 : 03 PM