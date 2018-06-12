سمو رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مجلة "نيوزويك" الأمريكية ويؤكد عمق الاتصالات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة المنامة في 12 يونيو / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم وفد مجلة "نيوزويك" الأمريكية، والذي أجرى مع سموه حديثًا شاملاً تناول ما حققته مملكة البحرين من منجزات على كافة الأصعدة، إضافة إلى رؤية سموه حول التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.



وخلال اللقاء، رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة الوفد إلى مملكة البحرين، وأعرب سموه عن تقديره لجهود مجلة "نيوزويك" في تناولها لقضايا المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص.



وأكد سموه عمق الاتصالات الواسعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وشموليتها لمختلف مجالات التعاون، مشيدا سموه بما تشهده علاقات التعاون الثنائية بين البلدين من تطور مستمر يجسد الرغبة المتبادلة في تنمية أوجه التعاون بما يلبي التطلعات المشتركة.



ونوه سموه خلال الحديث بأن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله، وضعت نهجا للتنمية يقوم على تنفيذ استراتيجية تنموية تستهدف تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قادر على المنافسة عالميًا.



وأكد سموه حرص الحكومة على تطوير كل ما من شأنه أن يعزز المكانة الاقتصادية والتنافسية للمملكة، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين تشهد تحولات سريعة وصولا إلى نمو مستدام في مختلف القطاعات.



وتطرق سموه إلى الجهود التي بذلتها مملكة البحرين على صعيد التنمية والتي أهلتها لأن تتبوأ مكانة متقدمة في كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث أكد سموه أن البحرين تمتلك تجربة متميزة في التنمية البشرية والمستدامة ولا تزال تواصل مسيرتها لتحقيق المزيد من الانجازات.



وتناول سموه أخر المستجدات الاقليمية والدولية، حيث أكد سموه أن العالم يعيش عصر التكتلات الكبرى وهو ما يتطلب تعزيز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة الأخطار والتحديات والتي يصعب مواجهتها بشكل منفرد.



وقال سموه:" إن تسوية الصراعات الدولية أيًا كان نوعها لا تتم إلا بالحوار والمفاوضات، وهو شرط لأن يعم السلام والاستقرار العالم وينعم الجميع بخيره".



وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالجهود الخيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا سموه أن ما تشهده السعودية من تطورات على الصعيد الداخلي لتعزيز نموها واقتصادها هو لصالح شعبها، كما أن من شأنه أن يعزز من دورها الفاعل في دعم السلام والاستقرار الاقليمي والدولي.



من جانبهم، أعرب أعضاء وفد مجلة "نيوزويك" عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على استقباله لهم والحديث إليهم في مختلف الشئون المحلية والاقليمية والدولية، وقالوا: "إن ما أبداه سموه من أراء في العديد من الموضوعات يعكس عمق ما يمتلكه سموه من خبرة ورؤية واسعة لمختلف الموضوعات التي تم تناولها في اللقاء".



كما أعربوا عن اعجابهم وتقديرهم لشعب البحرين على ما لمسوه فيه من وعي وثقافة وانفتاح يعبر عن العمق الحضاري لمملكة البحرين، معبرين عن سعادتهم بهذه الزيارة وما شاهدوه من تطور واسع يعكس تسارع الحراك التنموي في البحرين.



وأشاروا إلى أن مجلة "نيوزويك" سوف تصدر ملفًا خاصًا عن مملكة البحرين هو الأول من نوعه عن بلدان الشرق الأوسط منذ تأسيس المجلة قبل 80 عامًا، يتضمن رصدا وتوثيقا لما تشهده البحرين من تطور ونماء في مختلف القطاعات، مبدين اعجابهم بالمكانة المتقدمة التي وصلت إليها البحرين على المستويات كافة.



ع إ ح/ع ع



بنا 1230 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/12 - 34 : 03 PM