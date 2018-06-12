سمو رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تفعيل التواصل البناء بين مختلف مكونات المجتمع المنامة في 12 يونيو / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن قيم الوحدة التي تعلو في المجتمع تبعث على الاعتزاز وهي التي نُعول عليها لمواجهة أية تحديات تعتري مسارنا الوطني أو توجهات الوطن التنموية.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعدد من المسؤولين بالمملكة.



وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن التقدير البالغ والاعتزاز بالمواقف المضيئة لشعب مملكة البحرين عبر مسيرته الوطنية، مؤكدا سموه أن هذه المواقف ستبقى خالدة في الذاكرة الوطنية، وامتدح سموه الدور الطليعي لأبناء الوطن الذين كانوا ولا يزالون محل الثقة والأمل المعقود عليهم واثقون من تحقيقه نحو المزيد من الازدهار والرفعة لهذا الوطن بسواعد أبناء شعبه الذي يحركون التنمية، وشدد سموه على ضرورة تفعيل التواصل البناء بين مختلف مكونات المجتمع وتعاونها بما يعزز من قيم الوحدة الوطنية التي تحمي المجتمع وتُعلي فيه روح البذل والعطاء وحب العمل.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المجال مفتوح أمام كل جهد وطني للمساهمة في مسيرة البناء والنهضة، وقال سموه "إن الحكومة أولت مختلف قطاعات المجتمع جل اهتمامها لتذليل أية عقبات امامهم وسد النقص في أي جانب خدمي أن وجد وصولا الى الكفاية الخدمية للمواطن".



ع إ ح/ع ع



بنا 1226 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/06/12 - 33 : 03 PM