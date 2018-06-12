العاهل المغربي ورئيس نيجيريا يؤكدان تعزيز التعاون في مجال القضاء على التطرف الرباط في 12 مايو / بنا / أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية نيجيريا محمدو بوهاري، تشبثهما بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، التي جاء بها الإسلام، وأعربا "عن عميق انشغالهما إزاء التطرف العنيف والإرهاب وتنامي المخاطر التي تتهدد أمن القارة الإفريقية"، وأكدا "إرادتهما لتعزيز التعاون في مجال القضاء على التطرف في إفريقيا وخارجها".



كما أكد العاهل المغربي والرئيس النيجيري في بيان مشترك صدر في ختام زيارة بوهاري للمغرب، "إرادتهما للتشاور وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد الإفريقي"، و"إرادتهما في خلق نموذج للتعاون جنوب- جنوب"، وعبرا عن "ارتياحهما للتطور الملموس المنجز في مختلف مجالات التعاون، على غرار الفلاحة والأسمدة والبنى التحتية المتعلقة بالطاقة والاستغلال المنجمي".



وأعرب الملك محمد السادس والرئيس النيجيري، عن التزامهما بمواصلة "تفعيل مشروع أنبوب الغاز الإقليمي، الذي من المنتظر أن يربط الموارد الغازية لنيجيريا ولعدد من بلدان غرب إفريقيا بالمغرب وأوروبا، بما من شأنه تشجيع الاندماج والتنمية ببلدان منطقة غرب إفريقيا".



كما أبرزا "التطورات المهمة المسجلة في مجالات أخرى للتعاون الثنائي، كما يشهد على ذلك الاتفاق المبرم بين المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب وجمعية منتجي ومزودي الأسمدة بنيجيريا من أجل الاستثمار في إنتاج الأسمدة، وبروتوكول الاتفاق بين المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق الاستثماري السيادي بنيجيريا بشأن إنجاز منصة صناعية، موجهة بالخصوص لتطوير مصنع هام لإنتاج الأمونياك".



واتفق قائدا البلدين على تطوير شراكة في المجال الفلاحي خصوصا من خلال التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال التكوين المهني والتأطير التقني.



ع ع



بنا 1145 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/12 - 59 : 02 PM