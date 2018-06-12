لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها العادي الثالث عشر

المنامة في 12 يونيو / بنا / عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثالث عشر برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية السيد خالد الشاعر والسيدة روضة العرادي.



تم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى التي استلمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمساعدة والمشورة القانونيتين التي قدمتها المؤسسة الوطنية، حيث بلغ عددها 3 شكاوى، وقد تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في شأنها والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعتها، كما قدمت عدد 28 مساعدة ومشورة قانونيتين، حيث تنوعت بين المساعدة في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب طلبات المساعدة لإيجاد الحلول لبعض الطلبات الإسكانية المعلقة، كما رصدت المؤسسة عدد 7 حالات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والجرائد والصحف المحلية.



وتلقت اللجنة عدد 104 حالة عبر الخط الساخن المجاني لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة والمشورة القانونيتين خلال شهري مايو ويونيو.



من جانب آخر ناقشت اللجنة الملف الإسكاني لديها والمتضمن عدد 9 شكاوى و13 طلب مساعدة قانونية ذات علاقة بالحق في مستوى معيشي لائق، واقترحت اللجنة التواصل مع المسؤولين في وزارة الأسكان للوقوف على ما تم بشأن تلك الطلبات المعلقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.



وتستقبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى وطلبات المساعدة القانونية عن طريق الحضور الشخصي والخط الساخن المجاني 80001144، وعن طريق الموقع الإلكتروني www.nihr.org.bh أو تطبيق الهواتف الذكية NIHR Bahrain.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1110 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/12 - 32 : 02 PM