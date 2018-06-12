الوزير ميرزا يستقبل عضو مجلس الشورى نانسي خضوري المنامة في 12 يونيو / بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه عضو مجلس الشورى نانسي خضوري والتي أهدته نسخة من كتابها بعنوان "منذ البداية حتى اليوم" في مجال التعايش بين كافة مكونات المجتمع البحريني، حيث يحكي الكتاب تاريخ الجاليات في البحرين وعلاقاتها الحميمة مع الشعب البحريني ومساهماتها الاجتماعية وولائها للبحرين.

وفي هذا الصدد، أشاد ميرزا بجهود نانسي خضوري التي تبذلها في إعداد هذه المؤلفات متمنياً لها كل التوفيق والسداد.



بدورها أعربت الخضوري عن شكرها الجزيل للوزير على حفاوة الاستقبال وتقديمة كافة سبل الدعم والمساندة.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1105 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/06/12 - 42 : 02 PM