خلال ترؤس سموه لاجتماع اللجنة الأمنية.. سمو محافظ الجنوبية: الحفاظ على أمن أهالي الجنوبية يقع على رأس قائمة أولويات المحافظة المنامة في 12 يونيو / بنا / ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماع اللجنة الأمنية، وذلك صباح يوم الثلاثاء بالمحافظة الجنوبية، بحضور سعادة العميد حمد بن علي المري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وعدد من الضباط الأعضاء من مختلف الجهات الأمنية.

في بداية الاجتماع، رحّب سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأعضاء اللجنة، مؤكداً سموه أن الحفاظ على أمن الأهالي يقع على رأس قائمة أولويات ومسئوليات المحافظة، والتي تلقى من سموه الاهتمام والمتابعة المباشرة لاعتبار الأمن ركناً أساسياً في مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، مثمناً سموه كذلك جهود رجال الأمن المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والأمان بالمحافظة، والتي تأتي ضمن توجيهات معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.



خلال الاجتماع، ناقش سموه مع أعضاء اللجنة عدداً من المواضيع الأمنية الهامة، من ضمنها الاستعدادات الأمنية لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية خلال عيد الفطر المبارك تجنباً لوقوع أية حوادث أو مخالفات خلال هذه المناسبة السعيدة، حيث قدم سعادة العميد حمد بن علي المري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية عرضاً للخطة الامنية المزمع تنفيذها لتأمين مساجد المحافظة خلال صلاة العيد، مؤكداً استعداد المديرية وجاهزيتها لتنفيذ كافة الإجراءات التي تكفل الأمن والسلامة للجميع مستعرضاً سعادته أبرز القضايا التي تقع في مناسبات الأعياد وكيفية التعامل معها بأكبر قدر من الاحترافية والسرعة من قبل رجال الأمن وفق القوانين والانظمة المتبعة في المملكة والتي تحفظ سلامة الجميع.



كما اطلع سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على ما قامت به مديرية شرطة المحافظة الجنوبية من حملاتٍ وانشطةٍ أمنية خلال شهر رمضان المبارك، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات سموه في الاجتماع السابق للجنة شملت هذه التوجيهات انتشار القوات الأمنية في الجوامع والطرقات وتواجد الشرطة النسائية في مصليات النساء بالجوامع وتنظيم حملات أمنية توعوية وذلك حرصاً من سموه ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية على الشراكة المجتمعية الفعالة والحفاظ على السلامة العامة في المنطقة.



وقد اطلع سموه على أهم الخطط المرورية والاستعدادات التي وضعتها الإدارة العامة للمرور خلال فترة إجازة عيد الفطر السعيد لتنظيم سير الحركة المرورية في جميع شوارع و طرق المحافظة وذلك تحسباً لأي ازدحام مروري قد يحدث بسبب زيادة الفعاليات و الأنشطة المصاحبة لعيد الفطر السعيد مؤكداً سموه ضرورة تكثيف الجهود وتشديد الرقابة على الشوارع والطرق التي تكثر فيها التجاوزات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.



وأكد سموه أن الخطط الأمنية الوقائية والاستباقية التي تعمل المحافظة على وضعها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات تجعل المحافظة على أتم الاستعداد للتعامل مع مختلف القضايا الأمنية المستجدة وتضمن التعامل معها بشكل احترافي.



وفي ختام الاجتماع، قدم الحضور بالغ شكرهم وتقديرهم للمتابعة الشخصية من قبل سموه لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة ومصلحة أهالي المحافظة الجنوبية، مؤكدين تقديمهم الدعم اللانهائي لسموه واستمرار التنسيق والعمل المشترك تحقيقاً لهذه الأهداف.



ع إ ح/ع ع



بنا 1053 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/06/12 - 20 : 02 PM