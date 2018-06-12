سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل السفير الالماني بمناسبة انتهاء فترة عمله

المنامة في 12 يونيو / بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة السيد الفريد سميز بروتز سفير جمهورية المانيا الاتحادية بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى مملكة البحرين.



وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لما قام به سعادة السفير من جهود لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية المانيا الاتحادية وتطوير تعاونها المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الصديقين، متمنيا لسعادة السفير التوفيق في مهامه المقبلة.



من جانبه شكر سعادة السفير، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على حسن الاستقبال، معرباً عن سعادته بالعمل سفيراً لبلاده لدى المملكة التي تمنى لها وشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار والنماء، معرباً عن تقديره بما لقيه من تعاون من قبل كافة المسئولين مما أسهم في نجاح مهامه الدبلوماسية.



ع إ ح/ع ع



بنا 1045 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/06/12 - 01 : 02 PM