"البوليتكنك" تعلن عن استمرار امتحانات القبول حتى 30 يونيو الجاري محلي

المنامة في 12 يونيو / بنا / أعلن مدير إدارة القبول والتسجيل بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) السيد أحمد مال الله عن إغلاق باب تقديم طلبات الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمي المقبل 2018 – 2019م، فيما ستكون امتحانات القبول مستمرة حتى 30 يونيو الجاري، موجهًا الطلبة إلى ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة للاختبارات كونها ثابتة وغير قابلة للتأجيل.



وأوضح مال الله أن إدارة القبول والتسجيل في البوليتكنك تلقت نحو 3000 طلب التحاق وذلك منذ فتح باب تقديم الطلبات في 16 أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن اعتماد البوليتكنك هذا العام عملية تقديم طلب الالتحاق بالكامل إلكترونيًا ساهمت في زيادة عدد المتقدمين بشكل كبير، وقد لاقت العملية استحسانًا وترحيبًا من الطلبة المتقدمين وأولياء أمورهم، لاختصارها الكثير من الوقت والجهد عليهم.



وأكد مدير إدارة القبول أن أسماء المقبولين ستعلن وفق الموعد المحدد على الموقع الإلكتروني للبوليتكنك في 19 يوليو المقبل، وأن جميع المتقدمين دون استثناء سيتلقون رسائل عبر بريدهم الإلكتروني تفيد بقبولهم في البوليتكنك أو رفض الطلب، فيما على المقبولين منهم استكمال إجراءات القبول وتثبيت طلبهم اعتبارًا من 22 حتى 26 يوليو المقبل بحسب الموعد المحدد لهم في رسالة عرض القبول، وفي حال عدم تثبيت القبول فإن القبول سيعتبر ملغيًا من قبل المتقدم، ليفتح بعدها المجال للطلبة على قائمة الانتظار.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1020 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/12 - 27 : 01 PM