المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الخميس المقبل

الرياض في 12 يونيو / بنا / دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال للعام 1439 هـ مساء يوم الخميس المقبل التاسع والعشرين من شهر رمضان.



ودعت المحكمة العليا في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية "واس"، ممن يرى الهلال "بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".



وأعربت المحكمة "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".



ع ع



بنا 1011 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/06/12 - 17 : 01 PM