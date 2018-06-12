وزارة الصحة تعلن عن ساعات العمل بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية خلال عطلة عيد الفطر

المنامة في 12 يونيو / بنا / أعلنت وزارة الصحة أن آلية إدخال المرضى وإخراج ملفاتهم، إلى جانب خدمات قسم الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي ستكون متوفرة على مدار 24 ساعة، وستكون مواعيد الزيارة للمرضى بمجمع السلمانية الطبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك في جميع الأجنحة من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً، أما زيارة مرضى العناية المركّزة والحروق ستكون من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً.



وقالت ان صيدلية العيادات الخارجية ستكون مغلقة خلال فترة إجازة العيد ما عدا يوم الأحد 17 يونيو 2018 حيث ستكون مفتوحة من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 1:30 ظهراً ، بينما ستعمل صيدلية الطوارئ وصيدلية المرضى الداخليين على مدار 24 ساعة في أيام عطلة العيد.



وأعلنت وزارة الصحة عن مواعيد العمل بالمراكز الصحية خلال أيام عيد الفطر السعيد، حيث ستكون ساعات العمل بالمراكز الصحية على النحو التالي:

مركز المحرق الشمالي الصحي، ومركز حمد كانو الصحي بالرفاع، ومركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي بمدينة عيسى، على مدار 24 ساعة، وستعمل المراكز الصحية التالية: النعيم الصحي، ومحمد جاسم كانو الصحي (دوار 17) والشيخ جابر الصباح (باربار) وسترة الصحي على فترتين، فترة صباحية تبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وفترة مسائية تبدأ من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 12 مساءً.



ع إ ح/ع ع



بنا 0956 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/12 - 01 : 01 PM