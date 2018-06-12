جلالة الملك يتلقى برقيات تعزية من القيادة الكويتية في وفاة الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة

المنامة في 12 يونيو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة وذلك في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة.



وأعرب سمو امير الكويت في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى ولأسرة الفقيدة، مبتهلا سموه الى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة مماثلة من أخيه سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى بوفاة الفقيدة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة، من أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة ، عبر سموه فيها عن بالغ تعازيه ومواساته لجلالة الملك المفدى في وفاة الفقيدة، داعيا الله جلت قدرته أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



خ.ب/ع ع



بنا 0940 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/12 - 46 : 12 PM