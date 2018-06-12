اسبانيا تستقبل اكواريوس بركابها 600 بعد ان رفضتها مالطا وايطاليا مدريد في 12 يونيو/ بنا / قال رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز إن بلاده ستقبل سفينة الإنقاذ المحاصرة في البحر المتوسط، حتى تساعد في تجنب حدوث كارثة إنسانية.

وقال سانشيز إنه سيوفر "ملاذا آمنا" للسفينة "أكواريوس"، ولركابها البالغ عددهم 629 مهاجرا، بعد رفض إيطاليا ومالطا كلتيهما السماح للسفينة بالرسو في سواحلهما. وأضاف أن السفينة سترسو في بلنسية.



وقد دعت الوكالة الدولية للاجئين، والاتحاد الأوروبي إلى نهاية سريعة للمواجهة بين ايطاليا ومالطا اللتين رفضتا استقبال السفينة التي يوجد على متنها حوالي 600 شخص، انقذت معظمهم السلطات الايطالية.

ومن بين هؤلاء الناجين 123 من القصر الذين لا يصحبهم أحد، و11 طفلا صغيرا، وسبع نساء حوامل.

وتقول منظمة "إس أو إس البحر المتوسط" الألمانية الخيرية إن مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي أعطى تعليمات للسفينة بالتوقف في موقعها الحالي، على بعد 35 ميلا بحريا من إيطاليا، و27 ميلا بحريا من مالطا.

واتهمت السلطات في مالطا إيطاليا بانتهاك الأعراف والمعايير الدولية بإبقاء السفينة في عرض البحر ، في وقت رفض فيه رئيس وزرائها جوزيف موسكات السماح للسفينة بالرسو في ميناء مالطي.



وتنص المعاهدة الدولية لسلامة الحياة في البحار على أن أي سفينة تشعر أنها في محنة في البحر يجب مساعدتها بغض النظر عن الظروف.



وتؤكد المعاهدة بوضوح على أن الحكومة ذات الصلة "يجب عليها ترتيب عمليات نزول الركاب من السفينة في أسرع وقت ممكن".





خ.س



بنا 0732 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/06/12 - 47 : 10 AM