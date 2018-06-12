اليابان تطلق قمرا صناعيا لمراقبة المنشآت العسكرية في كوريا الشمالية طوكيو في 12 يونيو/ بنا / أطلقت اليابان اليوم الثلاثاء أحدث قمر صناعي للتجسس في مداره حول الأرض لمراقبة المنشآت العسكرية في كوريا الشمالية.

وأطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الصاروخ "إتش تو أيه" وعلى متنه "قمر جمع المعلومات رادار 6" الحكومي من مركز "تانيجاشيما" للفضاء في جزيرة "تانيجاشيما" جنوب اليابان.



وقد انفصل القمر الصناعي عن صاروخ الفضاء بعد 20 دقيقة من إطلاقه ليستقر في مداره بحسب إذاعة "إن.إتش.كيه" اليابانية، وفق ما اوردت وكالة الأنباء المانية.

وتعتزم الحكومة استخدام القمر الصناعي الجديد لالتقاط الصور للمناطق المتضررة أثناء الكوارث الطبيعية إلى جانب مراقبة المنشآت العسكرية لكوريا الشمالية.



وكانت اليابان قد أطلقت برنامج تطوير وإطلاق الأقمار الصناعية للتجسس بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى عبر الأراضي اليابانية عام 1998 مما أثار مخاوف طوكيو.

ويأتي إطلاق القمر الصناعي الياباني اليوم بالتزامن مع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في سنغافورة.







و.ش/خ.س



بنا 0722 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/06/12 - 31 : 10 AM