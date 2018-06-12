في إطار مشروع إعداد التقرير الوطني لتغير المناخ.. جامعة الخليج العربي تختتم ورشة "نظام بدائل الطاقة طويل الأمد" المنامة في 12 يونيو / بنا / نظمت كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي ورشة عمل تدريبية حول "نظام بدائل الطاقة طويل الأمد وتقييم التخفيف LEAP" بهدف فهم أساسيات العرض والطلب فيما يتعلق بالطاقة وبناء مهارات المشاركين في مجال نمذجة إنتاج واستهلاك الطاقة، إلى جانب تقييم البدائل المختلفة لتخفيف الانبعاثات من الناحية البيئية والاقتصادية.

وعلى هامش ورشة العمل، أكدت مديرة مشروع تغير المناخ، رئيسة قسم المعلوماتية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، الدكتورة صباح الجنيد أن هذه الورشة التدريبية عقدت ضمن إطار مشروع "إعداد التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين لتغير المناخ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، والذي يتم تمويله من مرفق البيئة العالمية ويتم تنفيذه من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة (SCE) وبالتعاون مع جامعة الخليج العربي.



ويتعلق المكون الثالث من المشروع "بتقييم خيارات التخفيف"، ويهدف إلى تقييم الخيارات المتاحة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في البحرين من الناحية البيئية والاقتصادية. حيث سيتم دراسة عدد من الخيارات لتخفيف الانبعاثات من عدد من القطاعات.



حاضر في الورشة الخبير الدولي الدكتور جارلز هيبس مطور برنامج LEAP، ومدير برنامج نمذجة الطاقة بمعهد ستوكهولم للبيئة بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في الورشة أعضاء فرق إعداد التقارير الوطنية لتغير المناخ للبحرين ودولة الكويت، وسلطنة عمان.



ومن جانبها، وأوضحت منسقة الورشة، رئيسة فريق عمل تقييم خيارات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، الأستاذة المساعدة في برنامج الإدارة البيئية بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا الدكتورة مها الصباغ أن هذه الورشة تأتي لبناء قدرات أعضاء فرق العمل ، فيما يتعلق بفهم نظام الطاقة وكيفية نمذجة إنتاج واستهلاك الطاقة بما يُتيح الوقوف على مدى جدوى الخيارات المختلفة في خفض كمية الانبعاثات، الأمر الذي يتيح دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية للخيارات المختلفة المتعلقة بكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، في مختلف القطاعات بما يتناسب وطبيعة البيانات المتاحة، ضمن سيناريوهات مستقبلية متعددة.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0716 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/06/12 - 27 : 10 AM