الرئيس الأميركي ونظيره الكوري الشمالي يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة سنغافورة في 12 يونيو/ بنا / وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون صباح اليوم في سنغافورة مذكرة تفاهم مشتركة تؤكد نتائج المفاوضات بينهما والالتزام بمواصلتها.

وجرى توقيع الاتفاقية بين ترمب وكيم في فندق كابيلا في جزيرة سينتوسا.



وبموجب الوثيقة فانه "سيتم عقد مفاوضات يقودها وزير الخارجية الأمريكي ومسؤول كوري شمالي في وقت لاحق".



وقال ترامب عقب توقيع الوثيقة إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستفاجآن العالم بنتائج القمة المحرزة، مضيفا أن الوثيقة الموقعة "شاملة ومهمة للغاية".

وأشار إلى أنه بنى "علاقة خاصة جدا" مع كيم، داعيا إياه لزيارة البيت الأبيض، وقال: "العلاقات مع كوريا الشمالية ستكون مختلفة تماما عنها في الماضي".



وأضاف ترامب أن عملية نزع السلاح النووي ستبدأ بوتيرة سريعة جدا ، معربا عن استعداده للقاء كيم مرة أخرى حتى في البيت الأبيض.

من جانبه، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن شكره لترامب، قائلا: "توقيع هذه الوثيقة التاريخية... يعلن عن بداية جديدة، وتغييرات كبيرة".





و.ش/خ.س



بنا 0712 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/06/12 - 36 : 10 AM