المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعلن عن تحري رؤية هلال شهر شوال المنامة في 12 يونيو / بنا / اعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للجمهور الكريم أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الخميس 29 رمضان 1439 هـ الموافق 14 يونيو 2018 م لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال لعام 1439 هـ.

ودعا المجلس في بيان كل من تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال أن يسارع بالاتصال بهيئة الرؤية الشرعية لإبلاغ ذلك مشكوراً ومأجوراً.



وانتهز المجلس هذه المناسبة الجليلة " لنهنئ من صام شهره وقام ليله، وطوبى لمن استقبل عيده بالبهجة والمسرات، وهنيئاً لمن امتدت يده بالصدقات للفقراء والمساكين، ولمن كسا الأيتام والمعوزين، صدقة تبعث في النفوس السرور و الطمأنينة، وتغمرها بالفرحة بما نالته من الإحسان، فبهذا يتقبل الله عز وجل من الصائم صومه فيضاعف له الأجر والثواب في سجل البررة والأخيار".



واضاف المجلس في بيانه "اللهم تقبل منا صيام شهرك الكريم، اللهم احفظ هذا البلد الخير من تيارات الشرور وأعاصير الفتن، واجعله بلداً آمناً مطمئناً يعمه الرخاء والرفاهية والازدهار تحت ظل مليكنا المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله .. إنه سميع مجيب الدعاء".







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0711 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/12 - 22 : 10 AM