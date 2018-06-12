مقتل 5 شرطة على الأقل في تفجير انتحاري بأفغانستان كابول في 12 يونيو/ بنا / قال مسؤول أفغاني إن ما لا يقل عن خمسة من رجال الشرطة قتلوا في تفجير انتحاري في ولاية غزني شرقي البلاد.



وقال عارف نوري، الناطق باسم حاكم الولاية، إن 26 آخرين، بينهم حاكم الولاية و18 شرطيا، أصيبوا بجروح في هجوم باستخدام سيارات همفي صباح اليوم في مقاطعة موقار.

واضاف الناطق ان طالبان استولت قبل الهجوم على السيارات الهمفي من قوات أفغانية في هجوم منفصل.

وكانت طالبان وافقت على وقف لإطلاق النار خلال عيد الفطر هذا الأسبوع ، استثنت منه القوات الاجنبية، وذلك بعد ان اعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني قبل ذلك بيومين وقفا أحاديا لإطلاق النار لمدة أسبوع مع حركة طالبان بمناسبة عيد الفطر.



خ.س



بنا 0631 جمت 12/06/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/06/12 - 41 : 09 AM